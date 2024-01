Prima domenica dell’anno con la tormenta di neve

Prima domenica del nuovo anno contraddistinta dal buon vecchio desiderio di godersi una giornata di relax nel territorio della Garfagnana, dove i suggestivi fiocchi di neve in caduta fin dal primo mattino, si sono mossi vertiginosamente portati dalle forti raffiche di vento, presenti già poco sotto i 1.000metri di altitudine.

Una tormenta che, nonostante i cumuli a terra non particolarmente importanti e la viabilità costantemente tenuta sotto controllo dai mezzi spazzaneve in funzione, ha creato diversi inconvenienti e alcuni disagi tra gli automobilisti in transito. Sulla strada provinciale del Passo delle Radici, collegamento tra la Garfagnana e l’alta Valle del Reno, all’altezza del Passo nel comune di Castiglione di Garfagnana, alcune auto si sono intraversate sulla carreggiata, causando altre criticità.

Chiesto in giornata l’intervento dei carabinieri e degli operai della Provincia di Lucca che hanno cercato di ripristinare quanto prima la regolarità del transito. Molto spesso, dicono i tecnici intervenuti sul posto, le cause vanno ravvisate nella mancanza sui mezzi dei giusti dispositivi, come le catene da neve rigorosamente montate sui pneumatici, il loro uso improprio per inesperienza o anche il possibile mal funzionamento degli stessi. Basta, infatti, che si perda anche solo il controllo di un mezzo per innescare situazioni pericolose, con il coinvolgimento di altre auto. Qualche problema si è registrato anche a San Pellegrino in Alpe, soprattutto a causa della tormenta, che ha investito il borgo appenninico a 1.525 m di altitudine diminuendo notevolmente la visibilità.

Neve nel territorio lucchese del Passo di Pradarena, nel comune di Sillano Giuncugnano, con la strada provinciale 12 messa in sicurezza dai mezzi spazzaneve prima e spargisale poi, per garantire il transito in sicurezza. Confermata nei fatti, dunque, la previsione meteorologica che dava la presenza di neve anche in territori sotto i 900 m di altitudine a salire. Le precipitazioni nevose sono poi continuate anche durante la notte di ieri, con fenomeni localmente intensificati e arrivati a fare salire i cm in accumulo a terra fino a 35 cm, proprio nel tratto tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici.

Fiorella Corti