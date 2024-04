Presenze in gialloblu. Biagioni nella top ten

Una domenica da ricordare per il centrocampista del Castelnuovo Lorenzo Biagioni, di Barga, classe 1994, trenta anni il prossimo 9 novembre, il quale prima della gara di campionato con il Casalguidi al "Nardini", tra gli applausi dei tifosi e i complimenti dei compagni, è stato premiato dal direttore generale Emanuele Vichi, a nome dell’intera società gialloblu, presieduta da Francolino Bondi e direttore sportivo Alessandro Moriconi, mentre lo speaker dello stadio Roberto Dini leggeva la motivazione: "Il nostro Lorenzo Biagioni, con più di 250 presenze, è entrato nella speciale classifica dei primi dieci giocatori che hanno indossato più a lungo, nel corso della nostra storia calcistica, la gloriosa casacca gialloblu. Centrocampista attento e combattente tenace, Lorenzo anche oggi è qui a dare il suo prezioso apporto alle fortune della squadra. La Società del Castelnuovo Garfagnana lo ringrazia e gli consegna un premio in riconoscimento delle tante prestazioni effettuate e con l’augurio di continuare a giocare con noi ancora per tanto tempo".

Al termine della partita altra festa in campo con il Castelnuovo vincitore per 5-1. Lorenzo Biagioni, non ancora diciassettenne, fu fatto esordire in prima squadra dall’allenatore Pacifico Fanani nell’ottobre 2011, nella settima giornata di campionato, in Promozione, a Montecatini, dove i gialloblu vinsero 2-1 con gol di Edoardo Micchi e Francesco Satti. Biagioni è cresciuto calcisticamente nel Castelnuovo e lì è sempre rimasto nel ruolo di centrocampista arretrato, gran combattente come pochi in mezzo al campo ed eccezionale nel recuperare palloni agli avversari.

Da quella domenica di tredici anni fa a Montecatini, sono seguite 256 presenze con la maglia gialloblu in campionato, con tre reti. Ora Biagioni ha messo nel mirino proprio l’allenatore del suo debutto in prima squadra, Pacifico Fanani, a quota 279, per il cui sorpasso dovrà però aspettare il prossimo campionato.

Dino Magistrelli