Premio “Essere donna oggi“ Opere entro il 20 maggio

In arrivo da tutta l’Italia i manoscritti che faranno parte delle letture della giuria del premio letterario Nazionale "Essere Donna Oggi", organizzato a Gallicano con il patrocinio dell’amministrazione comunale dall’Associazione culturale locale "L’Aringo" e da "Tralerighe Libri Editore" del direttore editoriale Andrea Giannasi. Giunto alla sua settima edizione, il Premio ha avuto negli anni molti ospiti illustri appartenenti all’ambito culturale nazionale, come per esempio la giornalista di Rai Uno Emma D’Aquino, lo psichiatra Paolo Crepet, la poetessa e letterata Alba Donati e lo scorso anno, sul filo conduttore "Donne e Sport" l’autrice e studiosa Simonetta Simonetti.

Al momento gli ospiti di questa edizione sono coperti da un particolare riserbo, certo è che sarà dedicata alla memoria di Vanessa Simonini, la giovane di Gallicano vittima di femminicidio uccisa brutalmente nel 2009 a 20 anni. Fino dal suo esordio l’evento letterario, che nasce per dibattere di donne e raccontare le loro storie, scavando a 360° sulla tematica e le sue tante sfaccettature, prevede anche il Premio Speciale Vanessa, donato dalla famiglia e deciso dalla madre Maria Grazia Forli. Il premio per l’anno in corso è suddiviso in quattro sezioni: Premio selezione della giuria, Opere edite, Opere inedite e Scuole. Gli autori potranno partecipare con più di un’opera inedita, presentandone ognuna separatamente nel termine previsto per il 20 maggio.

Ecco i premi previsti: al Premio "Essere Donna oggi 2023", sezione opere inedite, 250 euro e una targa per il primo classificato sezione poesia; 250 euro e una targa per il primo classificato nella sezione racconto, oltre che targhe ai migliori libri della sezione libri editi. Per la sezione "Scuole" il primo classificato riceverà una targa personale e un contributo di 100 euro da utilizzare per la propria classe. Tutte le opere finaliste saranno inserite nell’Antologia del Premio "Essere Donna oggi 2023" edita da Tralerighe libri editore.

Fiorella Corti