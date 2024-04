Porta a Porta, verso la rivoluzione. Sistema Ambiente prepara la mappatura delle strade chiuse

"Ci sono motivi tecnici e di sicurezza a imporci una sperimentazione differente per la raccolta dei rifiuti porta a porta".

E’ questa la risposta di Sistema Ambiente alle critiche mosse da un cittadino di via Guidiccioni dopo le modifiche apportate al servizio di raccolta rifiuti porta a porta al quale, peraltro, l’azienda aveva già risposto direttamente nei giorni precedenti.

La decisione di modificare i termini del servizio, in fase sperimentale per poi valutare dopo un certo periodo l’andamento della raccolta porta a porta – si legge nella nota di Sistema Ambiente – deriva da motivazioni tecniche e anche legali, connesse alle indicazioni del codice della strada e richieste esplicitamente dalle organizzazioni sindacali, che valutano come pericolosa l’attuale gestione della raccolta dei rifiuti in alcune zone o, per meglio dire, in alcune strade".

"Il problema – viene ancora precisato dall’azienda – si verifica nelle strade che si interrompono, che sono a fondo chiuso. In quelle vie il mezzo entra a marcia avanti e spesso non ha l’opportunità di invertire la direzione senza rischiare di danneggiare il mezzo stesso oppure le proprietà private. Uscire a marcia indietro è infatti molto pericoloso e comunque ostacola la circolazione, né è possibile lasciare sulla strada principale senza custodia, seppure momentanea". dei quali abbiamo massimo rispetto".

Sistema Ambiente sottolinea che sono queste le uniche motivazioni, di natura tecnica-legale, alla base della decisione di raccogliere i rifiuti sulla strada principale, non certo fantomatici risparmi che non vengono comunque generati da cambiamenti del genere.

"Una situazione – prosegue la nota – che saremo costretti a valutare anche per altre zone, dove le strade hanno le stesse caratteristiche e che, comunque, avranno una fase di sperimentazione prima di confermare i cambiamenti. Per questi motivi abbiamo deciso di fare una valutazione più complessiva dei termini, procedendo a una mappatura di tutte le strade che hanno le caratteristiche oggetto del provvedimento e di concedere più tempo agli utenti per organizzarsi. Cogliamo quindi l’occasione per comunicare all’ utente di via Guidiccioni che i termini slittano di qualche settimana e al resto della città annunciamo che faremo una conferenza stampa dettagliata che illustrerà le strade oggetto di questa sperimentazione. Lo stesso utente sottolinea che abbiamo realizzato una comunicazione casa per casa e questo testimonia la nostra intenzione di comportarci in modo trasparente e coerente con gli utenti, dei quali abbiamo massimo rispetto".