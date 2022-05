Porcari, un concorso per realizzare un chilometro di strada alberata

Porcari partecipa ad un concorso per aggiudicarsi… una strada alberata lunga un chilometro. E’ questo il premio che potrebbe arrivare al paese, se in tanti andranno a votare il progetto proposto dal Comune per partecipare all’iniziativa di Vallelata e Legambiente "Insieme piantiamo alberi".

"Con il progetto di messa a dimora di oltre 200 piante, nell’area verde in Via Casoni – si legge nella proposta - si verrebbe a creare un percorso ‘verde’ che, dalla sommità della collina della Torretta, a nord del comune, passando per il centro, arriverebbe alla zona sud del paese. Una strada alberata che, oltre migliorare la qualità dell’ambiente circostante, ridurrebbe la velocità delle auto, creando un restringimento ottico della sede stradale, incentivando la mobilità dolce".

Il progetto di fatto rappresenta l’intera Toscana all’iniziativa di Vallelata e Legambiente. Per sostenerlo basterà andare sul sito www.insiemepiantiamoalberi.vallelata.it registrarsi compilando una scheda on line, scegliere il progetto della Toscana e di Porcari e dare il proprio voto.

B.D.C.