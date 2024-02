Polemica a Bagni di Lucca: incontro annullato all'ultimo momento, cittadini delusi e richiesta di intervento urgente

L’appuntamento atteso non si concretizza. E scoppia la polemica. "Ancora una volta ci sentiamo trattati come cittadini di serie B". Questo il commento espresso a caldo da Anna Maria Togneri, presidente del comitato Strada Ducale, in rappresentanza dei cittadini della Val Fegana e della valle del Lima che ne fanno parte, dopo la delusione dell’annullamento dell’incontro, fissato da un mese e che avrebbe dovuto svolgersi a Palazzo Ducale con il presidente Luca Menesini il 21 alle 10.30. "Una delegazione del comitato, composta da otto persone - spiega la Togneri - si era organizzata per andare in Provincia alla data prevista dall’appuntamento. Non è stato facile mettere insieme otto persone in quanto tutti hanno i loro impegni personali, ma, soprattutto, lavorativi. Personalmente pochi giorni prima avevo telefonato alla segreteria del presidente Menesini la quale mi aveva confermato data ed orario dell’appuntamento. Invece la doccia fredda: incontro annullato all’ultimo momento".

"Non si può - aggiunge - essere presi in giro in questo modo". Anna Maria Togneri ci illustra la situazione lungo la strada Ducale, di proprietà e competenza provinciale, denunciando l’aggravarsi di incuria e degrado a causa della mancata manutenzione sia ordinaria che straordinaria. "Le condizioni della viabilità sono davvero allo stremo - spiega - : la frana in località “al Pero“, ad esempio, sta gradualmente cedendo e si corre il rischio di isolare il rifugio Casentini e le residenze a monte, dove ci sono oltre venti abitazioni, per lo più case vacanza, ma abitate spesso anche nei mesi invernali. Inoltre anche delle attività agrituristiche. A questo punto chiediamo al presidente Menesini di proporre lui un nuovo incontro, magari da svolgersi non in Provincia, ma direttamente sul posto, coinvolgendo anche l’Unione dei Comuni".

Marco Nicoli