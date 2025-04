"Più soldi in busta paga". Accordo alla Tolentino

Siglato accordo aziendale alla Tolentino Spa Pro-Gest di Capannori, negli stabilimenti di Carraia, dove c’è il settore trasformazione e a San Gennaro, dove è situata la cartiera.

Complessivamente si parla di 80 dipendenti. L’accordo integrativo con cui si rinnovano quelli precedenti fatti 3 anni fa, prevedono una sistema premiante di circa 1.700 euro in trasformazione e di circa 2.500 euro in cartiera, con l’introduzione del buono pasto legato esclusivamente alle presenze. Si pensi che il gruppo viene dalla liquidazione di Papergroup e solo qualche anno fa si temeva la chiusura, mentre adesso ha una sua stabilità nel mercato del Tissue e si riesce anche a fare una contrattazione integrativa dignitosa. Nell’intesa previste anche una serie di indennità per i cambi turno, per il lavoro a ciclo continuo e per altre situazioni che si potrebbero verificare. "E’ la dimostrazione che un’azione sindacale ambiziosa, ma intelligente e non ideologica, può portare risultati economici e diritti per i lavoratori anche in contesti complessi – spiega Massimiliano Bindocci (foto), segretario Uilcom Toscana - l’impegno delle RSU e della Uilcom UIL Toscana di saper tessere un accordo nonostante il momento difficile". Le rsu sono composte da Luca Del Greco, Stefano Orlandi e Aldo Quilici a Carraia, da Angelo Bianco, Manuel Santoro e Luca Di Macco a San Gennaro, mentre per l’azienda ha firmato il dottor Francesco Zago.