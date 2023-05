“Più di due raggiri al giorno, soprattutto per contratti luce e gas“

Il ritmo di segnalazioni, e quindi di raggiri, è incessante. Lo sa bene chi sta al front office ogni giorno come Fabio Coppolella, presidente di Federconsumatori Lucca. “Solo per dare un’idea del nostro lavoro posso dire che su Lucca da metà aprile a oggi, quindi neanche un mese e mezzo, abbiamo avuto 45 accessi di cittadini che si sono sentiti truffati sui contratti gas e luce, e altri 21 per la telefonia“, fa sapere Coppolella. Dunque più di due truffe al giorno. “Il punto è che la proposta di contratto il più delle volte avviene telefonicamente e spesso lascia emergere oggettivi problemi di trasparenza – spiega il presidente Federconsumatori –, al punto che il cliente si accorge del raggiro solo quando gli arriva la prima fattura alta. Allora ci attivamo con il reclamo e chiediamo di acquisire copa della registrazione telefonica“.

E lì si aprono subito le prime falle. “Nelle registrazioni spesso si distingue chiaramente la richiesta di dati del cliente, ma non il momento in cui l’operatore passa alla domanda per l’attivazione del nuovo contratto. Si tratta in più casi di operatori stranieri, quindi magari non padroni della lingua, che in quei passaggi chiave oltretutto parlano molto veloci impedendo di comprendere. Se il cliente risponde con il fatidico “sì“ si attiva la fornitura senza che ci sia alcun riscontro cartaceo di tutto ciò“.

“Anzi – aggiunge l’esperto – spesso l’operatore si spaccia per lo stesso gestore del cliente, con l’intento, dice, di comunicare una nuova opportunità di tariffa. Anche in questo caso il consumatore apprende che invece si tratta di un nuovo gestore soltanto al momento della fattura. Succede che la questione assuma contorni di una tale gravità che sfocia in denunce alle forze dell’ordine. I nostri strumenti sono quelli del reclamo e del tentativo di conciliazione attraverso Arera. E in più occasioni risultano vincenti“.

L.S.