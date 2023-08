Pittura estemporanea Torna il concorso

Domenica 20 agosto a Sillico, in Comune di Pieve Fosciana, si terrà la XIV Estemporanea nazionale di pittura "Sillico: il paese, i dintorni, i personaggi, le cose", promossa dall’associazione Polis Sillico, con il patrocinio del Comune di Pieve Fosciana. Al concorso possono partecipare tutti coloro che si dilettano di pittura, italiani e stranieri, senza limite di età. I primi quattro classificati riceveranno un premio acquisto di 600, 400, 300 e 200 euro, più il diploma di merito. Per ulteriori informazioni e per prendere visione del regolamento completo gli interessati possono scrivere a [email protected] o contattare Mario Bonini al 334 6218331 , Mauro Puppa al 328 6232904.

Le tele dei partecipanti saranno timbrate dalle 8 alle 11,30 di domenica nella piazza della chiesa e dovranno essere riconsegnate, preferibilmente incorniciate e munite dell’apposita attaccaglia, entro le ore 16 dello stesso giorno. I partecipanti all’estemporanea utilizzeranno tele proprie o supporti rigidi propri con dimensioni minime 30x40 cm. e massime di 70x100 cm. Ed è ammessa ogni tecnica. L’opera dovrà essere interamente eseguita dopo la timbratura del supporto. Non saranno timbrati supporti parzialmente lavorati.

Inoltre, i concorrenti dovranno essere muniti del proprio cavalletto, dei colori, dei pennelli e di tutto ciò che serve per realizzare l’opera. Seguirà premiazione verso alle 18,30. La Polis offrirà a tutti i partecipanti un piccolo spuntino. E’ richiesta una quota di partecipazione di 20 euro, quale contributo alle spese di organizzazione. Una giuria qualificata, che sarà resa nota il giorno della manifestazione, stilerà la classifica di merito.

Dino Magistrelli