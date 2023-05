Piazza Santa Maria Sopralluogo per il restyling e il parcheggio interrato

Ecco come sarà l’area di piazza Santa Maria dopo il restyling previsto dal Comune. Uno spazio pedonale e 15 nuovi stalli per residenti nella parte a sud-ovest, di fronte alle attività commerciali, mentre sono previsti 49 stalli blu sul lato nord-est. Il progetto è stato discusso ieri in Commissione Lavori Pubblici nel corso di un sopralluogo tenutosi nella piazza. L’opposizione però critica in particolare l’ipotesi di un parcheggio interrato appena fuori dalla Porta.

Procede dunque la riorganizzazione del traffico e della sosta in piazza Santa Maria, guardando già alla fase 2, ovvero la realizzazione del parcheggio interrato in corrispondenza della totatoria fuori Porta che l’amministrazione Pardini vorrebbe completare entro il 2026.

I progetti per dare un nuovo volto alla zona sono stati discussi ieri in Commissione Lavori Pubblici, convocata sul posto. L’assessore Nicola Buchignani ha illustrato i primi interventi in scaletta, che raccolgono le richieste delle associazioni di categoria e tengono conto della necessità di dare una nuova disposizione più razionale alla piazza che costituisce il principale punto di accesso e scambio a nord fra la ZTL e l’esterno della città.

Secondo il progetto solo l’area nord-est della piazza sarà destinata ai parcheggi a pagamento, con 49 stalli blu, mentre sul lato opposto sarà realizzato uno spazio pedonale davanti alle attività commerciali corredato da panchine e 15 nuovi posti auto riservati ai residenti. I lavori inizieranno appena ottenuto il parere positivo della Soprintendenza. Ma l’amministrazione Pardini punta a liberare dal traffico l’intera zona, arretrando il varco della Ztl alla porta di accesso al centro storico, una volta realizzato un parcheggio interrato da 400 posti subito all’esterno delle Mura.

Il progetto non piace però ai consiglieri di opposizione. "È oggi sostenibile, dal punto di vista ambientale ed economico –chiede il consigliere Daniele Bianucci – pensare un progetto di un parcheggio interrato fuori da Porta Santa Maria? L’amministrazione conta di sostenere una spesa di 15milioni di euro: pensiamo che in realtà l’opera costerebbe molto di più. La nostra proposta è di avviare la trattativa col privato per l’acquisto dell’ex area Gaddi in Borgo Giannotti: una vasta zona da riqualificare, ad appena trenta metri dal punto dove sindaco e giunta vorrebbero fare l’immenso scavo del nuovo parcheggio".