Piazza Napoleone si scatena Sul palco il ciclone Lil Nas X "Che bello cantare l’amore"

Non solo hip hop, ma semplicemente grande spettacolo al Lucca Summer Festival. Lil Nas X non ha deluso le attese di chi è venuto a vederlo (circa 2500 spettatori), soprattutto stranieri e in particolare americani, ieri sera, in piazza Napoleone. Musica e testi sono importanti per un’artista come lui, che un giorno ha deciso di fare coming out come gay, ceracndo poi di diventare una icona per tutto quel mondo composito fatto di tante sfaccettature. Ma anche chi non riesce a cogliere i significati delle parole è per forza colpito dalla fisicità di Lil Nas X, all’anagrafe Montero Lamar Hill, nato nel sud degli Stati Uniti, nel 1999.

Lui parla, canta, balla, esegue veri e propri esercizi ginnici, si cambia d’abito: una performance che certamente necessità anche di tanto allenamento e che, tra lustrini e sudore, fa risaltare la sua visibile gioia di stare sul palco per esprimere quanto ha dentro, approccio che i fan ovviamente adorano. La performance è piuttosto breve rispetto alla media, ma, come già detto, è molto impegnativa fisicamente.

In “scaletta“ ci sono tutte le sue già numerose hit, nonostante l’ancora scarna discografia, di un’avventura nata solo nel 2018 con “Old town road“, brano che sbancò le classifiche statunitensi: “Montero (Call me by your name)“, “Scoop“, “Panini“ e “Industry baby“. Scenografie, di futuristica preistoria con tanto di animali, immagini, effetti speciali, luci e, ovviamente, coreografie (otto i ballerini sul palco), rendono questo show bello, divertente e, se vogliamo così definirlo, molto “americano“, con l’apoteosi dell’apparizione del nostro sul finto cavallo bianco per “Old town road“.

Ospite speciale della serata, annunciata solo all’ultimo momento, la cantautrice Cmqmartina, musicista tra le più amate dai giovanissimi, che ha preceduto sul palco Lil Nas X con un set di spiccata personalità.

