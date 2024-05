Un River Pieve che per il secondo anno consecutivo conquista i play-off: domenica prossima, fuori casa, i biancorossi affronteranno infatti la Cuoiopelli. La vittoria contro la Pro Livorno Sorgenti ha dimostrato ancora una volta il valore di una squadra capace di combattere e di centrare gli obiettivi. Grande soddisfazione da parte del tecnico Pacifico Fanani: "Abbiamo fatto un capolavoro - afferma - . Dopo le mille difficoltà di questa stagione siamo riusciti ad arrivare quinti e a conquistare i play-off. Abbiamo superato squadre importanti come la Massese e il Fratres Perignano. Siamo stati veramente eccezionali. Quest’ultima partita è stata condotta molto bene malgrado le assenze di Rossi, Leshi e Di Giulio. Siamo andati in vantaggio con Lunardi nel primo tempo e abbiamo chiuso il match con un bel gol di El Hadoui nella ripresa". "Adesso - aggiunge Fanani - ci aspetta la gara contro la Cuoiopelli. Andremo a giocarcela consapevoli delle nostre qualità". Il River Pieve ha chiuso il campionato al 5° posto con 47 punti, davanti allo Sporting Cecina (46) e dietro a Zenith Prato (50), Camaiore Calcio (52), Cuoiopelli (53) e Tuttocuoio (59).

Federico Santarini