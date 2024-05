Golf, Stefano Dini vince nel lordo. Altre categorie: ok Barsanti e Pancetti

Al Golf Club Garfagnana è stata disputata la seconda prova del campionato sociale 2024 sponsorizzata da "Gommauto Dini" di Castelnuovo. Nella classifica Lordo ha vinto Stefano Dini (nella foto) che ha consegnato un ottimo score di 56 colpi (+2) e si è imposto di misura su Federico Pieroni, secondo con 57 colpi (+3). In Prima Categoria netto troviamo in testa alla classifica con l’eccezionale risultato di 50 colpi (-4) Pierluigi Barsanti; secondo Mario Morganti con 53 colpi (-1), terzo classificato Tiziano Pieri con 55 colpi (+1). In Seconda Categoria netto ha prevalso Antonio Pancetti con l’eccelso risultato di 51 colpi (-3), in seconda posizione, a parità di risultato, ma con un peggior score sulle seconde nove buche, Claudio Storai. Terzo classificato il presidente Rodolfo Lombardi con 54 colpi (par). Ha vinto la categoria senior Fabrizio Lucchesi con 58 colpi (+4), sempre al vertice delle classifiche in questo inizio di stagione, mentre si è aggiudicato il nearest to the pin, alla buca 18 con 2 metri esatti dalla bandiera Francesco Passini del Golf Monte Cimone che per l’occasione è venuto a fare visita ai vecchi amici. Inoltre si è disputata la prima prova del campionato sociale di putting green che ha visto la vittoria di Federico Pieroni con 24 colpi (par).

Dino Magistrelli