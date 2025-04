Quasi pronta piazza Napoleone: “Nuovo look e assetto anti-bivacco“

Lucca, 1 aprile 2025 – Non c’è due senza tre. E il tre prenderà definitivamente forma entro fine aprile. Dopo i rifacimenti di piazza del Giglio e del Teatro, ecco che si avvia alla conclusione anche quello di piazza Napoleone: il salotto buono della città si avvia dunque a vivere una stagione di completo recupero dopo anni e anni di trascuratezza, di manutenzioni ai minimi storici e di lavori rinviati. I lavori della principale piazza cittadina, affidati alla ditta Del Debbio per un importo di circa 500mila euro, si avviano verso la fase finale.

Nella giornata di ieri è stato steso a mano lo strato di asfalto natura nella zona prospiciente la statua a Maria Luisa di Borbone. I lavori – con il cantiere che ha da contratto una durata di 60 giorni – non hanno particolarmente risentito delle numerose giornate di pioggia. Gli operai della storica ditta lucchese hanno continuato a lavorare a pieno ritmo e dopo la rimozione della pavimentazione natura ormai completamente lacerata a distanza di oltre 20 anni dalla sua collocazione, e che non ha comportato lavori in profondità, si sono concentrati nel recupero e sostituzione della pavimentazione laterale e delle canalette, completamente otturate dopo la mancata manutenzione negli ultimi decenni.

Circa 1000 blocchi in pietra di Matraia, quelli che fanno da cornice alla piazza, sono stati censiti sotto il controllo del direttore dei lavori l’architetto Riccardo Ricci, una catalogazione che potrà servire anche in futuro. Il 25 per cento dei blocchi è stato sostituito perché o totalmente rotto o lesionato. La piazza, ormai è pronta per l’asfaltatura che sarà in una miscela innovativa, creata dalla stessa ditta, a cui è stato dato il nome Natura Città. Sarà di un colore che, con il passare del tempo, tenderà al beige, rimanendo però più scura per i primi mesi.

A fine aprile sarà tutto pronto, come confermano Giovanni Del Debbio e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, che ieri erano sul cantiere al momento della stesura dell’asfalto nell’area centrale della piazza. Qui verranno poste le nuove sedute, che vanno a sostituire, non senza alcune polemiche, le vecchie colonnine che facevano da corolla alla statua. Vecchie e non antiche, verrebbe da precisare, visto che erano state collocate solo a inizio anni Duemila. Niente di storico, insomma. Al loro posto dei blocchi di marmo che serviranno per isolare la statua e consentire quella seduta che prima avveniva sulle sbarre delle colonnine quando non, addirittura, sul monumento stesso.

“Il bivacco – spiega l’assessore Buchignani – era sicuramente più semplice prima di quello che sarà dopo e ci auguriamo di non vedere nuovamente persone sedute sul basamento del monumento. Il cantiere sta procedendo nei tempi e devo ringraziare tutta la ditta Del Debbio, il direttore dei lavori Ricci e il responsabile del procedimento Paola Malcontenti. Il prossimo lavoro in centro? Sarà in corte Portici”.

In piazza Napoleone, invece, a breve arriveranno le sedute in marmo, e, per quanto riguarda la statua, ecco che, grazie a un accordo con Acqua Silva, si procederà alla sua ripulitura, mentre ritornerà finalmente al suo posto il giglio che era apposto in cima all’asta presente sul monumento. L’apposizione delle luce e la rimozione del ghiaino laterale per un conglomerato più stabile faranno invece parte di un lavoro successivo. Nei prossimi giorni, verrà infine ricollocata anche la colonna all’angolo di via Vittorio Emanuele che era stata centrata da un mezzo di Sistema Ambiente lo scorso anno. Poi l’asfaltatura definitiva. E la piazza tornerà ad essere il salotto dei lucchesi. Finalmente.

Fabrizio Vincenti