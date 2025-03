Piaggia Ex alunni a cena. Il ritrovo dopo 37 anni

Gli anni passano, l’amicizia resta. Dopo 37 anni dall’ultima cena di fine anno scolastico, gli ex studenti della III C della scuola media Carlo Piaggia di Capannori si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e della convivialità. Location d’eccezione per questo atteso incontro è stata la Cantina di Alfredo, locale in cui si era svolta l’ultima serata della classe nel lontano 1988. Un’atmosfera divertita all’insegna degli aneddoti che sono riaffiorati come se il tempo non fosse passato, tra esperienze di vita e professionali diverse che però non hanno cancellato la voglia di rivedersi e ritrovarsi. Nonostante le tante adesioni, 12 compagni sono mancati all’appello, ma l’auspicio di tutti è che il prossimo appuntamento, fissato simbolicamente per il 2028 – in occasione del quarantennale della fine del percorso scolastico – possa vedere la partecipazione dell’intera classe.