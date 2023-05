Per il messaggio video delle ostetriche il grazie della presidente

1”Ero con te. Sono con te, sarò con te”. Il video messaggio realizzato per la Giornata internazionale delle ostetriche ha riscosso i complimenti di Silvia Vaccari (nella foto), presidente nazionale della Federazione degli ordini della professione di ostetrica (Fnopo).

“A nome del Comitato Centrale e mio - scrive la massima carica di rappresentanza degli ordini - desidero ringraziare tutte le ostetriche di Livorno per lo splendido messaggio video realizzato. Per il secondo anno sono riuscite a trasmettere passione per la professione, senso di appartenenza alla famiglia professionale delle ostetriche, competenza“.