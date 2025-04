Patto sostenibile tra bus e bici. Per gli abbonati con Autolinee un mese gratis di bike sharing

Nuovo sodalizio tra bus e bici elettriche nel nome della mobilità sostenibile. A partire da oggi

tutti gli abbonati di Autolinee Toscane beneficeranno di un plus. Potranno infatti usufruire gratuitamente di un pass mensile per il bike sharing, che include 10 corse da 15 minuti ciascuna sulle E-Bike disponibili nel Comune di Lucca.

“Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di un sistema di trasporto integrato ed ecologico – sottolineano i vertici di Autolinee Toscane e l’assessore alla mobilità Remo Santini –, offrendo ai cittadini una soluzione pratica e vantaggiosa per muoversi in città in modo agile e sostenibile“. Ottenere il pass gratuito è semplice. Basta scaricare gratuitamente l’app Ridemovi dall’App Store del proprio smartphone. Poi accedere al menù principale ≡ e selezionare la sezione “Notifiche”. Infine cliccare su “Attiva il pass” e compilare il modulo con i propri dati: codice fiscale del titolare dell’abbonamento AT, indirizzo e-mail e numero di cellulare registrato su Ridemovi. A questo punto si riceverà via mail il coupon per il pass mensile e basterà inserire il codice ricevuto nella sezione “Codice Promozione” dell’app Ridemovi.

“La città risponde rispetto alla nostra offerta di bike sharing a flusso libero, ovvero che prevede il prelievo e il rilascio in qualunque area del territorio intercettata tramite Gps, e che contribuisce non poco a ridurre il traffico cittadino – ha evidenziato nell’occasione della conferenza stampa di ieri un referente di Ridemovi –. Tramite l’app dedicata, di semplice utilizzo e intuitiva, è possibile attivare il sevizio di noleggio, che permette di muoversi in maniera sostenibile tra una zona e l’altra del territorio con mezzi innovativi, a basso costo e zero emissioni“.

Le stazioni virtuali per il bike sharing sono 141, sia nel centro che nella prima periferia. “E’ importante creare servizi ma è altrettanto importante pubblicizzarli perchè il cittadino possa conoscerli– sottolinea l’assessore alla mobilità Remo Santini –. Da qui nasce la nostra campagna informativa, mirata a coinvolgere anche coloro che magari non erano al corrente che esiste un servizio di bike sharing che si può fruire in qualsiasi zona e in modo molto semplice e intuitivo“. Le bici sono 240, una flotta consistente che si affianca ai 6 bus elettrici già operativi e altri 19 in arrivo.

