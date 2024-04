Patto del Teatro del Giglio con Opera Europa

Una grande spinta verso l’internazionalizzazione: con questo spirito il Teatro del Giglio ha aderito da poche settimane a Opera Europa, principale organizzazione di servizio per teatri, festival e compagnie liriche professionali europee, una rete che vede coinvolti oltre 233 membri tra Teatri e Festival provenienti da 44 paesi. Il Direttore Artistico del Giglio Cataldo Russo ha partecipato in questi giorni al congresso annuale che si è svolto a Vienna, confrontandosi con gli altri rappresentanti dei teatri italiani ed europei su progetti innovativi di collaborazione per il prossimo triennio, co-produzioni, noleggi di allestimenti lirici realizzati a Lucca.

L’obiettivo è quello di intraprendere un percorso di collaborazione con le più importanti realtà liriche operistiche internazionali nel nome di Giacomo Puccini valorizzando anche gli altri grandi compositori lucchesi. Durante i giorni trascorsi nei teatri di Vienna (Wiener Staatsoper, Musik Theater an der Wien, Wolksoper Wien) sono stati inoltre affrontati temi riguardanti gli aspetti delle pratiche nei rispettivi campi d’azione del lavoro della produzione teatrale, dal reperimento delle economie necessarie (fundaraising) ai processi artistici e produttivi, dalla gestione delle risorse umane al marketing e alla comunicazione. Grande spazio è stato inoltre dato alle iniziative dedicate al pubblico giovanile e alle politiche introdotte dai teatri sulle tematiche dell’accessibilità e della sostenibilità.