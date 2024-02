Passaporti, apre lo sportello ad accesso libero

Un importante, attesissimo passo avanti. A partire da oggi entrano in campo nuove modalità, e soprattutto nuove opportunità di accesso all’Ufficio Passaporti. Oltre alla gestione giornaliera delle urgenze, che consente a chiunque di richiedere il rilascio del passaporto in tempi brevissimi, ogni mercoledì dalle 8 alle 10, l’ufficio passaporti della Questura di Lucca aprirà lo sportello con accesso libero per coloro che hanno urgenze documentate per motivi di lavoro, turismo, salute e studio entro i 15 giorni. La questura informa inoltre che sull’agenda on line dell’Ufficio Passaporti sono stati inseriti quotidianamente giorno alcuni posti riservati alle urgenze che quindi aprono a opzioni aggiuntive per il rinnovo. Dunque chi ha necessità immediata, può trovare facile accesso alle Questura di Lucca per ottenere immediatamente il documento. Un primo “sblocco“ importante dopo le recenti difficoltà a trovare un posto utile. La questura ha aperto anche un ufficio passaporti in via sperimentale presso la sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Bagni di Lucca. Il nuovo sportello opera dalle 9 alle 12 tramite appuntamento on line e si rivolge a tutti i residenti nei comuni della Garfagnana.

Per velocizzare le pratiche di rilascio del documento, la Questura ha inoltre stabilito l’apertura del Commissariato di PS di Forte dei Marmi solo agli utenti residenti nel Comune di Lucca dalle 9 alle 12 e a seguire per tutti i sabati (su prenotazione).