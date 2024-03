“Pasqua con Giacomo”, secondo concerto di primavera alla Massei

Nell’ambito del Progetto Musica dell’Istituto Comprensivo G. Puccini a cura degli insegnanti referenti Antonio Della Santa e Lucia Coli, condiviso con la dirigente scolastica e le responsabili di plesso Marilena Ridolfi e Carmen Ziino, si terrà lunedì 25 alle 10.15 alla scuola Massei di Mutigliano il “2° Concerto di Primavera” in collaborazione con Associazione 50&Più, dedicato alle musiche corali di B. Sadler - B. De Marzi – D. Modugno – S. Secunda - G. Puccini. Giacomo Puccini a proposito del coro di Madama Butterfly scriveva: “E’ notte e i raggi lunari illuminano dall’esterno lo shosi”. Qui si manifesta l’intuizione del Maestro che ricorre al coro affidando ad esso un ruolo anticonvenzionale usandolo per evocare atmosfere esotiche. “Ti raccomando l’ultimo quadro e pensami a quell’intermezzo per servirmi del coro; bisogna trovare qualcosa di buono. Voci misteriose a bocca chiusa (per esempio)“, scriveva al librettista Illica. Puccini ricorreva al coro non solo affidandogli il ruolo tradizionale di collettivo che agisce sulla scena, ma anche utilizzandolo come espediente timbrico, attraverso cui materializzare lo stato di trepidazione che pervade l’animo dei protagonisti.

Partendo da questo brano sarà proposto ai discenti un viaggio immaginario attraverso le più svariate strutture corali a cura del Coro 50&Piu’ diretto dal Maestro Silvano Pieruccini; questo coro, nato quasi per gioco nell’aprile 2013, è oggi una delle realtà canore più apprezzate della nostra provincia. Questa attività vede la collaborazione delle insegnanti Alessia Amore e Gigliola Lucarini, referenti del “Progetto orientamento”,di Sara Ballatore, Nicoletta Giuliani De Santis e Fabrizio Magnani. La scuola ringrazia il presidente 50&Più Lucca e Toscana Antonio Fanucchi, a Rosa Conte, coordinatrice e referente sezione Didattico – Culturale e alla signora Gabriella Riorda Rosi.