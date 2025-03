“Pascoli“ e “Carducci“ in evidenza. Vincono le gare provinciali di scacchi

Sabato scorso all’Istituto Armando Sforzi di Pian di Conca – Massarosa, si sono tenute le fasi provinciali del Trofeo Scacchi a Scuola 2024/2025 che hanno coinvolto 26 squadre dalla primaria alla secondaria di Secondo Grado. La Scuola Primaria Pascoli dell’Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico ha partecipato sia con la categoria maschile/ mista che con la categoria femminile aggiudicandosi in entrambi i gironi il primo posto e la qualificazione alla fase regionale che si terrà l’8 aprile a Scandicci.

Analogo successo per la squadra della Scuola secondaria di primo grado Carducci costituita dai giocatori che lo scorso anno a Montesilvano, con la Primaria Pascoli, si sono laureati vice campioni nazionali del Trofeo Scacchi a Scuola. Le squadre partecipanti hanno ricevuto i complimenti dell’arbitro nazionale non solo per l’acume strategico, ma anche per il fair play dimostrato durante l’intero torneo. Dal 2019 la scuola Pascoli porta avanti l’insegnamento di questa disciplina nelle ore di matematica, con il favore delle famiglie e l’entusiasmo dei bambini. Inizialmente erano i nonni e i genitori che insegnavano, poi è arrivato il supporto del Circolo Scacchistico Lucchese.