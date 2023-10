Parco Danilo Boschi. Via ai lavori per farne la ‘cittadella dello sport‘

Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco Danilo Boschi in via Puccini, a Castelnuovo, con la realizzazione di un campo da padel, un polivalente dove poter praticare basket, baskin e pallavolo in resina sintetica, più un impianto di illuminazione nuovo, specifico ed indipendente per i diversi campi con parallelo completamento di quello già presente sul campo da calcetto in sintetico.

La ditta appaltatrice, Sofisport di Pisa, sta provvedendo, proprio in questi giorni, alla realizzazione dei sottofondi per la nuova pavimentazione. L’operazione rientra nel complesso dei lavori di ultimazione della Cittadella dello Sport, ammontanti a un milione di euro di risorse derivanti dal Piano nazionale di resilienza e ripresa sulla coesione sociale, che riguarderanno tutta l’area degli impianti sportivi del capoluogo.

"Con questi interventi – dice il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – vogliamo promuovere l’importanza di uno stile di vita salutare ed attivo. In questo senso, lo sport gioca un ruolo fondamentale perché accresce il benessere psicofisico non solo individuale, ma dell’intera comunità. Il miglioramento della vivibilità del territorio passa anche dal coinvolgimento di un numero crescente di utenti e dall’accessibilità universale delle attività sportive".

Nello specifico, il bando è mirato proprio alla riqualificazione degli impianti sportivi del capoluogo e al miglioramento dell’accessibilità dell’area; anche con la sostituzione del manto in erba sintetica allo stadio comunale "Alessio Nardini".

Dino Magistrelli