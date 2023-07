Parcheggi Palatucci e Carducci a Lucca, ora più semplice con sbarra e abbonamento per turisti

Come annunciato tempo fa dall’amministratore unico di Metro, Roberto Di Grazia, i parcheggi Palatucci e Carducci tornano fruibili solo con sbarra e non più con parcometro. Questo significa che gli utenti non dovranno più programmare in anticipo la loro presenza in città, ma pagheranno solo per il tempo effettivamente utilizzato, senza dover tornare al veicolo per acquistare un nuovo ticket orario.

La seconda ed importante novità riguarda la creazione di un abbonamento mensile dedicato alle attività ricettive e locazioni turistiche presenti nel centro storico, sempre per quanto riguarda Palatucci e Carducci. Il titolo – a targa variabile - potrà essere acquistato per un numero massimo individuato con il 50% delle camere presenti nella struttura, oppure uno per ogni locazione turistica; il prezzo sarà di 240 euro mensili e potrà essere utilizzato esclusivamente dagli ospiti. I gestori delle strutture potranno usufruire del servizio comunicando a Metro srl il numero di targa relativo al veicolo parcheggiato.

“Si tratta di importanti provvedimenti che semplificano la vita ai cittadini, ai visitatori e di conseguenza agli operatori turistici – affermano gli assessori Nicola Buchignani e Remo Santini – questi strumenti attesi da tempo hanno il solo scopo di facilitare e aumentare la durata temporale della presenza di visitatori all’interno del centro, a vantaggio anche dei tanti lavoratori dentro le Mura“.