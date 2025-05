Paola Massoni: “Mèlia: oltre la poesia“

Evento “Mèlia: oltre la poesia“, a cura dell’Associazione Amici dell’Agorà, il 30 maggio alle ore 21, nella Sala Cred in via S.Andrea 33, con Paola Massoni (nella foto). L’album “Alkemèlia“ percorre un insolito sentiero musicale, proponendo un’originale versione della cosiddetta “zona di confine”, ricca di contaminazioni tra musica colta e pop. Contiene le composizioni di Paola Massoni presentate per la prima volta dal vivo nell’ambito della Trilogia teatrale “I Misteriosi Mondi di Mèlia“, un viaggio iniziatico nella natura, nell’anima e nell’oltre (Il sogno, il viaggio, la visione), Premio Speciale “Scrivere per il teatro“ al Concorso Internazionale di Letteratura Città di Pontremoli 2018: un poetico racconto capace di portare i lettori in un’atmosfera surreale al confine tra sogno e realtà. Paola Massoni, “Eccellenza toscana“ all’Etrusca Awards 2024, ambasciatrice del Comune di Capannori, dove risiede, per aver portato nel mondo la sua creatività, è un’artista poliedrica: soprano di talento, scrittrice apprezzata, compositrice ispirata e appassionata insegnante di storia e letteratura italiana, canto (certificata nel metodo Barthélémy), pianoforte e direttore artistico dell’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, Aps. Si esibisce in opere, concerti e spettacoli musicali di risonanza, partecipando a festival prestigiosi e a trasmissioni radio e televisive.