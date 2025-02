Paladini allagato ”Una soluzione subito“

"Oggi non entriamo, siamo fermi su questa posizione". Così ieri mattina gli studenti del Paladini hanno protestato – ormai per il terzo giorno di fila – per le condizioni in cui si trovano le aule ospitate all’interno dei container al Campo di Marte. Impossibilitati a svolgere le lezioni in classe a causa delle infiltrazioni d’acqua, gli studenti hanno in gran numero disertato le aule e ribadito la mobilitazione di sabato prossimo con un corteo fin sotto la provincia.

La vicenda ha superato i confini della protesta studentesca e la gravita della situazione è confermata dalla visita a Campo di Marte da parte della consigliera provinciale di FdI, Mara Nicodemo. "La situazione è disastrosa e deve essere risolta subito – dice Nicodemo – Dal sopralluogo sono emerse numerose criticità che, a questo punto, è doveroso risolvere". La consigliera fa riferimento alle infiltrazioni di acqua dal tetto, con conseguenti aule che si allagano, per quanto riguarda lo stabile del liceo, mentre nella parte provvisoria, quella costituita dai container, l’acqua sale addirittura dal pavimento, rendendo impraticabili le classi.

"I lavori della provincia nel plesso di San Nicolao - prosegue la consigliera - vanno a rilento da troppo tempo. Sono anni che l’istituto attende la fine di questo supplizio. Chiediamo che la Provincia intervenga in modo tempestivo e risolutivo. Ma non solo, è necessario adoperarsi per rendere dignitosa, nel frattempo, la permanenza dei ragazzi nei locali scolastici, sia dello stabile che dei container. La situazione in cui versa ancora oggi il liceo - conclude Nicodemo - è la cartina tornasole dell’attività svolta dalla Provincia negli ultimi dieci anni".

Ieri mattina i ragazzi hanno appeso nuovi striscioni, volti a dar voce, nero su bianco, ai pensieri degli allievi, ormai rassegnati a finire l’anno scolastico nei container, sperando che la promessa che sia l’ultimo si trasformi in realtà. "In passato ci siamo trovati in classe anche un topo, e fu fatta la disinfestazione. Peccato – proseguono gli studenti – che i topi siano tornati. Li sentiamo camminare sul tetto e li sentiamo squittire. Il 24 febbraio ci sarà un corteo con tutte le diciassette scuole della provincia, chi per un problema chi per un altro, tutti ci faremo sentire davanti a Palazzo Ducale".

Il disappunto è tanto e sentito e anche Potere al Popolo è solidale con il corpo studentesco del liceo. "E’ necessario investire in un piano di recupero, manutenzione e messa a norma dell’edilizia scolastica. Questioni che il Pnrr ha pensato bene di lasciare ai margini".

Flaminia Pardini