“Over the horizon“. Workshop con il drone tenuto da Luca Bracali

Photolux propone un workshop sabato 14 e domenica 15 dicembre: “Over the horizon“ con Luca Bracali. Migliora le tue riprese aeree partecipando al workshop dedicato alla fotografia con il drone. Un seminario di due giorni, per approfondire il mondo dei droni e il loro utilizzo per la fotografia e le riprese video. Dopo una prima parte dedicata agli aspetti teorici e tecnici e all’analisi di immagini realizzate da Luca Bracali, potrai mettere in atto gli insegnamenti del docente facendo volare il tuo drone in due uscite fuori città. Info e prenotazioni su www.photoluxfestival.it