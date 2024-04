"Orgoglioso della mia squadra". Bonfanti presenta i dodici nomi della lista “Progetto Pescaglia“

Dodici nomi, presentati ufficialmente nel corso di un incontro che si è svolto al teatrino di Trebbio. Sono quelli dei candidati al Consiglio comunale della lista "Progetto Pescaglia" e che andranno a sostenere la candidatura del sindaco uscente Andrea Bonfanti. "La squadra - spiegano dalla lista civica - annovera molti dei consiglieri e degli assessori uscenti; un gruppo coeso che ha lavorato sempre con spirito collaborativo e nel rispetto dei ruoli; una squadra che rimane unita anche adesso in questa nuova sfida elettorale. Accanto a loro, nuovi cittadini, molti dei quali giovani, espressione dell’intero territorio pescaglino, che hanno deciso di esporsi e di mettere tempo, energie e competenze in “Progetto Pescaglia” affinché la visione di futuro cominciata dieci anni fa, possa raggiungere il traguardo".

Diamo dunque uno sguardo ai candidati: prima della lista è Paoletta Demuru, già assessore all’Urbanistica, Edilizia e Attività produttive che rappresenterà i paesi di Fiano e Loppeglia insieme a Gaia Bernardini, istruttrice di equitazione, membro della Consulta Giovanile della Fondazione Crl e già consigliere incaricato alle Politiche Giovanili e alla Partecipazione. Tre nuove figure tutte al femminile si uniscono al gruppo di “Progetto Pescaglia”: Elisabetta Simi di Villa a Roggio, insegnante nella Scuola Secondaria di Primo Grado, Romina Della Bartola, proprietaria del negozio l’Alchimista di Monsagrati e insegnante di fitness e yoga e Simona Ricci di Monsagrati, imprenditrice agricola, proprietaria dell’Azienda Agricola Il Colletto.

Rimangono in campo Vito La Spina, insegnante e già consigliere incaricato alla Cultura, Comunicazione e Gemellaggi, Duccio Signorini di San Martino in Freddana, project manager di Lucca Comics & Games, già consigliere incaricato ai Servizi Demografici, Grandi Eventi e Marketing Territoriale e Gabriele Fulvetti di San Martino in Freddana, impiegato nella grande distribuzione e già assessore ai Lavori Pubblici, Sicurezza e Sport. Infine si uniscono alla squadra di "Progetto Pescaglia" quattro nuovi giovani che andranno a rappresentare il resto dell’esteso territorio pescaglino. Francesco Catelani di Barbamento, manutentore meccanico, Lorenzo Baldassari di Pescaglia, informatico e collaboratore negli eventi del territorio, Luca Menconi di Colognora di Pescaglia, professionista di web marketing e Francesco Maiorano di Convalle, insegnante e studioso di storia contemporanea.

Alla squadra di "Progetto Pescaglia" rimangono a sostegno tutti i consiglieri e gli assessori uscenti tra i quali Beatrice Gambini, già assessore al Sociale e alle Pari opportunità, Valerio Bianchi che ha ricoperto negli ultimi dieci anni il ruolo di vicesindaco e assessore alla Scuola e Claudio Simi, già consigliere delegato all’Ambiente e presidente del Consiglio comunale.

"Sono davvero soddisfatto e orgoglioso della mia squadra - dice il candidato sindaco Andrea Bonfanti - . Per dieci anni siamo stati come una famiglia; abbiamo lavorato duramente, insieme, sostenendoci in ogni momento e rispettando sempre i nostri ruoli. In questo clima propositivo e sereno, non è stato difficile portare nel gruppo nuove realtà; persone di esperienza e giovani che sentono profondamente la necessità di impegnarsi per il proprio territorio e di unirsi a un progetto che ha ancora molti sogni da realizzare".