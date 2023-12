Orari natalizi di Sistema Ambiente. E gli auguri del presidente Bianchi

Sistema Ambiente ricorda agli utenti che nel giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, sarà garantito il porta a porta calendario Utenze Domestiche + Utenze Non Domestiche, tutti i calendari (quindi anche la zona Gialla che avrebbe il ritiro nel pomeriggio) avranno la raccolta la mattina se possibile, per cui verrà chiesto alle utenze di tutti i colori (calendario giallo, blu e rosso) di esporre la sera del 24 Dicembre, ed entro le ore 6 della mattina del 25 dicembre. Il ritiro avverrà nella mattinata.

Insieme a questo l’azienda ricorda che il primo gennaio sarà garantito il porta a porta calendario Utenze Domestiche + Utenze Non Domestiche, tutti i calendari avranno la raccolta il pomeriggio se possibile, per cui verrà chiesto alle utenze (calendario giallo, blu e rosso) di esporre la mattina del giorno di Capodanno entro le ore 13. Il ritiro in questo caso avverrà nel pomeriggio.

Sarà regolare il servizio in data 26 dicembre, mentre in tutti i giorni festivi rimarranno chiusi i Centri di Raccolta (Ccr).

Sistema Ambiente informa anche che il servizio di ritiro domiciliare del verde verrà sospeso dal 25 dicembre fino al primo gennaio compreso. Nell’occasione il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda, Sandra Bianchi, a nome di Sistema Ambiente, augura buone feste a utenti e cittadini.