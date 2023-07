“Ombra, bere e un buon libro a Lucca: la formula vincente”

“La formula vincente? E’ quella di cercare di combattere il caldo con l’ombra, le bevande ed un buon libro che ci aiuti a viaggiare nella realtà, ma anche con il pensiero“. Da non sottovalutare anche l’ultima indicazione, che ci permette di volare via virtualmente dalle temperature più torride e di rigenerarsi leggendo. Parola del dottor Alberto Tomasi, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ha una lunga esperienza di direzione nei Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Usl. Tomasi è anche presidente della Simvim (Società italiana di medicina dei viaggi e delle migrazioni) e ha appena pubblicato il libro, centratissimo soprattutto in questo periodo, “Introduzione all’arte di viaggiare in salute” seconda edizione (Cultura e salute Editore Perugia).

Un vademecum prezioso in vacanza e non solo, strutturato su 101 domande che incuriosiscono il lettore e lo informano sulle raccomandazioni mediche utili e le problematiche sanitarie legate ai viaggi che spazzano via le mille fake news. Il dottor Tomasi ci informa anche che esiste il decalogo per la sicurezza della vacanza in alta quota che arriva dalla Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), la Società Italiana Medicina di Montagna (SIMeM) e la Società Italiana di Medicina dei Viaggi (Simvim). Un esempio? “La crema 50 + va sempre messa prima di partire al mattino e rinnovata durante la giornata soprattutto se si suda molto. La quantità che sta su un polpastrello serve per una superficie cutanea grande come la mano. Usare sempre il cappello o bandana che coprano anche le orecchie ed il collo. Gli occhiali non sono da dimenticare. In alta quota lenti protettive con schermo solare 4-5“.