Omaggio a puccini

Le giovanissime cantanti Silvia Bandieri (nella foto), 17 anni di Pescaglia e Caterina Landucci, 18 anni di Lucca, conquistano la Finalissima Nazionale del Concorso Canoro “A voice for Europe – Una Voce per l’Europa”. Il concorso si è svolto al Teatro comunale di Ferrara, per le categorie pop, rap, jazz e lirico. I cantanti e i gruppi sono stati selezionati da una giuria presieduta da Andrea Mingardi. Silvia Bandieri si è qualificata al primo posto tra i quarantotto semifinalisti provenienti da tutta Italia, con l’aria “O mio Babbino caro” tratta dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. La finalissima si terrà il 30 Agosto a Ferrara.