Oltre cento bambini per celebrare Boccherini

Dopo il grande successo del concerto di sabato scorso che ha visto protagonisti l’Orchestra del Conservatorio “Boccherini”, il pianista Simone Soldati e il violoncellista Enrico Bronzi, un altro appuntamento dedicato a Luigi Boccherini, promosso dall’Associazione Musicale Lucchese.

Domani, sabato 25 febbraio, alle 16.30 all’auditorium di piazza del Suffragio, torna l’appuntamento con le orchestre giovanili e le classi di violoncello delle scuole della provincia di Lucca, che si esibiranno in una coinvolgente maratona musicale pensata per celebrare al compositore e musicista lucchese, di cui in questi giorni ricorre il 280° anniversario della nascita.

Sul palco si alterneranno più di 100 bambini e ragazzi, studenti della scuola di violoncello del Conservatorio “L. Boccherini”, delle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale “E. Pea” di Porcari, dell’Istituto Comprensivo Lucca 3, della scuola “G. Carducci” di Lucca, degli istituti comprensivi di Camaiore e Castelnuovo Garfagnana, con la collaborazione del Liceo Musicale “A. Passaglia” e della Scuola di Musica Sinfonia. I docenti coinvolti sono Elisabetta Casapieri, Teodora Dolara, Francesca Gaddi, Federica La Marca, Roberto Presepi (Ensemble di violoncelli); Massimo Maffei (Conservatorio “L. Boccherini”); Giulia Matteucci, Monica Poggiani, Fabrizio Graceffa, Angelo Ferrua (Istituto Comprensivo Lucca 3); Valeria Barsanti, Fabrizio Desideri, Alessandra Rossi, Gabriel Bechini, Sabrina Fortino, Paola Arnaboldi, Lorenzo Phelan, Riccardo Pieri (Orchestra Giovanile E. Pea).

L’iniziativa, dedicata al musicologo Remigio Coli, fa parte del ciclo “Musica Ragazzi”, è realizzata dall’AML in collaborazione con il Centro studi “L. Boccherini” ed è curata da Carla Nolledi con il supporto di Beatrice Giannini, borsista dell’Associazione Musicale Lucchese.

Boccherini nacque a Lucca il 19 febbraio 1743 e morì a Madrid, 28 maggio 1805, a 62 anni. In vita è stato un compositore e violoncellista italiano. Prolifico compositore, principalmente di musica da camera, fu il maggior rappresentante della musica strumentale nei paesi neolatini europei durante il periodo del Classicismo.

L’ingresso è libero e gratuito.