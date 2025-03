Nuovo sito comunale. Con le risorse della Ue

Il Comune ha messo online il nuovo sito istituzionale, sviluppato grazie al fondo europeo next generation EU nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. L’indirizzo non cambia (www.comune.barga.lu.it/) ma il nuovo sito è stato sviluppato secondo le linee guida Agid (l’agenzia per l’Italia digitale), nuovo standard a cui tutti i siti web istituzionali italiani devono conformarsi. Le linee guida di agid intendono fornire, infatti, a tutti i Comuni una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale, una standardizzazione dei principali elementi tecnici del sito web. Il nuovo sito del comune, come spiega una nota dell’amministrazione , si distingue per un design grafico moderno e schematico, studiato per garantire una navigazione fluida sia da desktop che da dispositivi mobili, con l’obiettivo di rendere i servizi del Comune più chiari e facilmente comprensibili. Il sito deve diventare un punto di riferimento per chi cerca informazioni aggiornate, desidera presentare richieste o partecipare a bandi in modo rapido e diretto, senza inutili complicazioni.

Il sito è organizzato in quattro sezioni principali: la sezione ’’amministrazione’’, dove è possibile consultare tutte le informazioni sugli organi politici, gli uffici e il personale comunale, accedere ai documenti pubblici e ai bandi di gara; la sezione ’’novità’’, che raccoglie notizie, comunicati e avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Comune e del territorio; la sezione ’’servizi’’, che permette di ricercare i servizi messi a disposizione dal Comune, con modalità di accesso e utilizzo semplificate; e infine, la sezione ’’vivere il Comune’’, pensata sia per i cittadini sia per i turisti, che offre una panoramica sui luoghi di interesse, gli eventi e le iniziative.

Infine, completano l’offerta del sito le sezioni dedicate alle segnalazioni, alle prenotazioni, ai contatti e alle FAQ, che offrono un supporto per garantire un’interazione efficace e diretta tra i cittadini.

Luca Galeotti