Nuovi fondi ministeriali per San Romano

Al Comune di San Romano in Garfagnana sono stati assegnati contributi ministeriali di circa 215 mila euro per spese di progettazione relative a tre interventi di messa in sicurezza nelle frazioni di Naggio, Verrucole e Vibbiana. La direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno ha infatti reso noto che è stato adottato il decreto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i tre finanziamenti riconosciuti all’Amministrazione di San Romano, 97 mila 680 euro saranno destinati alla progettazione esecutiva dell’abbattimento del rischio idrogeologico lungo la strada comunale presso il centro abitato di Naggio. Altri 83 mila 283 euro serviranno invece per la progettazione di fattibilità tecnico -economica sulla riduzione del rischio per la messa in sicurezza idrogeologica del versante lato sud dell’abitato di Verrucole a monte e a valle della strada comunale. Infine 34 mila 20 euro verranno investiti per la progettazione esecutiva dell’intervento di ripristino della funzionalità idraulica e regimazione delle acque del torrente Remonio nella frazione di Vibbiana.

"Grazie a questo fondo- spiega il sindaco Raffaella Mariani -, l’Amministrazione comunale avvierà le procedure per l’acquisizione di due progettazioni esecutive, quindi cantierabili ed una fattibilità relative ad aree del territorio comunale per le quali si sta impegnando per la ricerca di risorse fondamentali per la messa in sicurezza e la manutenzione. Il Comune di San Romano in Garfagnana si è posizionato tra i primi cento tra i circa mille finanziati".

Dino Magistrelli