La Liberazione di Lucca. Pardini: "Fondamentale celebrare la ricorrenza"

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione della città, Lucca si prepara a celebrare la ricorrenza con una serie di eventi organizzati dall’Associazione Toscana Volontari della Libertà (Atvl) e dal Centro studi di storia contemporanea "Carlo Gabrielli Rosi", con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Dal 5 al 7 settembre, la città sarà il teatro di proiezioni, presentazioni di libri e convegni che intendono mantenere viva la memoria di quei giorni cruciali del 1944.

"E’ fondamentale celebrare questa ricorrenza – ha detto il sindaco Mario Pardini – Poichè non è solo un tributo al passato, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della memoria storica e del suo insegnamento alle future generazioni. Attraverso il ricordo degli orrori della guerra e delle lotte per la libertà, la città di Lucca rinnova il suo impegno per la pace. Con il diminuire della memoria vera e propria dei testimoni che hanno vissuto quei momenti, d’ora in poi il lavoro di ricordo sarà sempre più faticoso, per questo bisogna approfittare di questi eventi".

Al centro delle celebrazioni il docufilm di Paolo Pescucci ”Le ragazze del ‘44“ che offre una testimonianza diretta della Liberazione nel racconto di alcune donne lucchesi, oggi ultraottantenni. "Queste voci – dice Pescucci – sono preziose, perché portano con sé non solo il ricordo di un passato che rischia di essere dimenticato, ma anche la forza e la resilienza di chi ha vissuto quegli orrori".

"Per noi dell’Atvl è sempre il giorno della Liberazione – commenta la presidente Simonetta Simonetti – È importante tenere viva la memoria attraverso un dono, quello del racconto di chi quegli eventi li ha vissuti in prima persona".

Rebecca Graziano