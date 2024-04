Nuove generazioni oggi il convegno

L’Associazione culturale “Scuola e Libertà” guidata dalla professoressa Donatella Buonriposi, ha organizzato per oggi, nel Complesso di San Francesco, alle 10 un incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale: quale futuro per le nuove generazioni?“. L’evento è in collaborazione con Polo Fermi-Giorgi, Diocesi, IMT e Scuole Superiori del Comune di Lucca. "Il tema è molto attuale - sottolinea Buonriposi - e sicuramente rappresenta l’immediata rivoluzione culturale che stiamo vivendo, ma naturalmente come tutte le cose dipende dall’uso che ne vogliamo fare. Quindi grandi opportunità, ma anche tanti rischi. Non a caso abbiamo, solo da poche settimane, la prima normativa del Parlamento Europeo “Al Act” che tenta di regolarne l’uso a livello globale". L’ospite è di primissimo piano. Il professor Virginio Cantoni infatti è uno dei massimi esperti del settore, ha un ricco curriculum e fa parte della Commissione Statale sugli Algoritmi. Il professor Cantoni sarà presentato dal Rettore Rocco De Nicola della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Alle 14.30 previsto un laboratorio con un gruppo di giovani che vorranno fermarsi per un confronto tra di loro, sul tema e il futuro della scuola italiana medesima che poi l’Associazione documenterà e renderà noto, perché dobbiamo capire prima di tutto cosa ne pensano loro. Hanno dato il patrocinio: l’Ufficio Scolastico, il Comune di Lucca, Provincia, Fondazioni Crl e Bml.

L.S.