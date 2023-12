Nuova opera di Vittorini donata alla biblioteca di Barga

La finalità della Collezione Vittorini di Barga, mostra permanente aperta nei mesi scorsi grazie all’impegno dell’appassionato e conoscitore delle opere del grande artista Umberto Vittorini, Cristian Tognarelli, non è solo quella dell’esposizione di quadri all’interno della propria mostra permanente. È anche quella di promuovere l’artista e l’uomo Umberto Vittorini nei luoghi di cultura. Nella biblioteca comunale fratelli Rosselli, anche per la considerazione che l’artista gli ha manifestato indicandolo come luogo designato a custodire la sua preziosa raccolta di libri, non poteva mancare dunque qualcosa che ricordasse una vita spesa per l’arte.

E’ infatti di questi giorni una donazione, di una bella opera del grande artista del Novecento italiano. Una sua "Barga", che ora fa bella mostra di sé nelle sale della Biblioteca Rosselli. Dopo la Sala del Consiglio di Palazzo Pancrazi ora un "Vittorini" adorna anche le pareti della biblioteca che si trova a Villa Gherardi. Quel luogo, che per volontà testamentaria, custodisce la sua collezione di libri d’arte e quinbdi ci sta particolarmente bene una sua opera.

Il quadro è stato consegnato da Cristian Tognarelli nelle mani della sindaca di Barga Caterina Campani: " Ringrazio la nostra Prima Cittadina Caterina Campani e tutte le persone che si sono adoperate per la realizzazione di questo desiderio – ha detto Tognarelli - Un tributo all’artista, nella settimana in cui ricorre l’anniversario della sua morte, che è un onore e un privilegio allo stesso tempo".