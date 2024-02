Nubifragio e grandinata. Lucca, piazze imbiancate

Lucca, 25 febbraio 2024 – Non era stato emesso uno specifico bollettino delle criticità, eppure in mezz’ora, su una ristretta fascia della città di Lucca, compresa fra Mutigliano e San Concordio/Pontetetto si è scaricato un forte nubifragio, con grandine e almeno 150 fulminazioni. Nel giro di mezz’ora fra le 15.45 e le 16.15 sono caduti 22,2 millimetri di pioggia o di grandine a Pontetetto, 17,4 nel centro storico di Lucca – lasciando per qualche ora le piazze “imbiancate“ – e 15,4 millimetri al pluviometro di Mutigliano.

Fortunatamente la durata del fenomeno è stata comunque limitata, non si è arrivati alla vera e propria bomba d’acqua. Così alla fine si sono registrati soltanto limitati allagamenti, senza danni rilevanti. Praticamente nullo l’effetto sul fiume Serchio che è passato da una portata di 135.900 litri al secondo a una portata di 148.300 litri al secondo fra le 16.20 e le 17.25, in pratica il livello è cresciuto appena 4 centimetri. Più sensibile l’aumento del livello dell’Ozzeri a Pontetetto che è passato da 0,12 a 0,69 metri sullo zero idrometrico, dunque un aumento di 57 centimetri.

Le previsioni meteo indicavano comunque, già da un paio di giorni, un’alta probabilità di pioggia e anche l’ultimo bollettino meteo, diffuso ieri mattina alle 11.43 dal Centro funzionale regionale indicava la "possibilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Cumulati medi non significativi; cumulati massimi non elevati. Intensità oraria fino a moderata. Con possibilità di isolati temporali". Limitate le raffiche di vento che avevano caratterizzato invece la giornata di venerdì fino alle prime ore della notte fra venerdì e ieri.

Passato il nubifragio il cielo a metà pomeriggio è tornato sereno, mentre nubi e pioggia si sono spostate verso il sud e verso l’est della Toscana. In ogni caso si è trattato un nubifragio limitato tanto che il Centro funzionale regionale non ha emesso alcun bollettino di aggiornamento, come avviene ogni volta che è necessario seguire precipitazioni intense, seguendone l’evoluzione dei dati e degli effetti perché si presentano rilevanti per gli aspetti idraulici e idrogeologici.

Intanto anche per la giornata di oggi il meteo indica possibilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, con cumulati medi non significativi; cumulati massimi fino a 10-20 millimetri possibili anche in un’ora e possibilità di isolati temporali.

Paolo Mandoli