Maltempo in Toscana, arriva la neve all’Abetone. Quanto dura la perturbazione

Firenze, 23 febbraio 2024 – Era attesa per il fine settimana e puntualmente è arrivata. Una perturbazione sta interessando buona parte della Toscana, con un’allerta gialla prolungata fino alla mattinata di domani, 24 febbraio.

Insieme alla pioggia sono calate anche le temperature e così è tornata anche la neve all’Abetone. I fiocchi stanno cadendo sulle cime più alte degli Appennini, anche se non si tratta di niente di particolarmente eccezionale per il periodo. Anzi. La neve è stata proprio una delle grandi assenti di questo periodo invernale. E infatti già nei prossimi giorni, in base alle previsioni meteo del Lamma, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare.

Sabato 24 febbraio

Nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi soprattutto nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati da sud, sud-ovest. Mari: molto mossi con moto ondoso in graduale attenuazione. Temperature: in calo sensibile le minime, stazionarie le massime.

Domenica 25 febbraio

Variabile con possibilità di isolate piogge. Aumento della nuvolosità in serata. Venti: occidentali, deboli o localmente moderati con rinforzi sulla costa. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: in lieve calo.

Lunedì 26 febbraio

Molto nuvoloso con piogge e rovesci prima sulla costa, poi sulle zone interne. Neve sull'Appennino oltre 1300-1400 metri di quota. Venti: moderati di Scirocco con rinforzi sulla costa, in rotazione a Ponente nel pomeriggio. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Martedì 27 febbraio

Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e neve solo sulle cime appenniniche. Venti: moderati con rinforzi di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli con rinforzi nord orientali altrove. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in aumento sensibile.