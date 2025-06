Arezzo, 27 giugno 2025 – Vertice tra Comune e Sei Toscana sui disservizi riscontrati negli ultimi mesi sui rifiuti

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha incontrato il Presidente e i referenti di Sei Toscana per fare chiarezza sulle criticità che da mesi si stanno verificando nel territorio comunale:

“È stato un incontro puntuale e diretto – dichiara il Sindaco – durante il quale abbiamo evidenziato con fermezza i problemi riscontrati negli ultimi tre mesi, in particolare per quanto riguarda l’inefficienza nello svuotamento dei cassonetti, ma anche la sporcizia dei contenitori, con situazioni di degrado e disagi sul piano del decoro urbano.

Questi disservizi sono stati tutti formalmente contestati al gestore attraverso un’attività di monitoraggio costante svolta nelle aree e vie in cui sono emerse le criticità maggiori. Sei Toscana ha preso atto della situazione e si è impegnata a intervenire con azioni concrete e tempi celeri. Entro la metà di luglio saranno ripulite tutte le piazzole e i cassonetti, sia internamente che esternamente, dotati anche di profumatori per attenuare i cattivi odori. Inoltre, è previsto l’aumento dei passaggi per lo svuotamento dei cassonetti del multimateriale, la cui produzione cresce nel periodo estivo.