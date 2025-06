Arezzo, 27 giugno 2025 – Strategia aree interne: avviso pubblico per la costituzione di un partenariato per l'educazione permanente.

La strategia delle aree interne sostiene l'educazione permanente di giovani adulti.

Questo in sintesi il contenuto dell'avviso pubblico attivato dall'Unione dei Comuni Montami del Casentino e pubblicato sul sito istituzionale https://uc.casentino.toscana.it in qualità di capofila dell'Area Interna Casentino Valtiberina.

Con l'avviso si intende selezionare un massimo di quattro partner interessati a presentare e gestire la proposta progettuale, “Memorie in dialogo”, inerente la Strategia regionale per le Aree Interne per il finanziamento di attività a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati.

Si tratta in particolare di interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati nelle Aree Interne della Toscana per il triennio 2025-2027.

I partner selezionati parteciperanno alla fase preparatoria della proposta, con attività di presentazione del progetto in piattaforma coordinata dal Servizio CRED e alla realizzazione delle attività, in caso di approvazione da parte dell'ente gestore.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 2 luglio 2025, a mezzo posta elettronica alla casella PEC: [email protected], descrivendo nell'oggetto: “Manifestazione d'interesse a partecipare Avviso attuativo della Strategia regionale per le Aree Interne per il finanziamento di attività a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati.Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati nelle Aree Interne della Toscana per il triennio 2025-2027”, progetto Memorie in dialogo.

Il progetto, che si inserisce nella strategia regionale per le aree interne, intende promuovere l'educazione permanente di cittadini maggiorenni come opportunità di crescita e di benessere e sviluppare nei cittadini il valore individuale e collettivo della conoscenza, del pluralismo, dell’informazione e della comunicazione ponendo biblioteche e archivi, in coordinamento all’interno delle reti documentarie locali toscane, come facilitatori nell’acquisizione di nuove competenze e lo sviluppo di nuove conoscenze con l’obiettivo complessivo di contribuire ai processi di crescita sociale, culturale ed economica dei territori coinvolti.

Saranno attenzionati dunque progetti che realizzano corsi di educazione permanente attinenti alle seguenti aree: acquisizione delle competenze informative, digitali, multimediali e scientifiche, in relazione alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio naturale; acquisizione delle competenze di cittadinanza globale in riferimento all’Agenda 2030; acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva in particolare nell’ambito dell’azione e della responsabilità etica, della promozione della legalità, degli stili di consumo sostenibili.

Il soggetto capofila del progetto ovvero l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, si può costituire in partenariato con altri soggetti privati che saranno a loro volta attuatori di attività progettuali e gestori di una parte del budget e che per la costituzione del partenariato sarà necessario sottoscrivere dal capofila e da tutti i

partner di progetto l’atto di costituzione di una ATS che la stessa, al momento della presentazione del progetto, può anche essere costituenda e non ancora costituita, mentre dovrà essere costituita al momento della firma della Convenzione con la Regione Toscana.

Precedentemente all’uscita del bando in oggetto, l’Ente ha attivato un percorso di ascolto e di coprogettazione e dei vari soggetti territoriali interessati.