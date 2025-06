Torna la nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo

Arezzo, 27 giugno 2025 – Torna anche nel 2025 una nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Un appuntamento ormai tradizionale che vedrà ancora una volta il CSI di Arezzo protagonista con le premiazioni dedicate alla promozione dello sport nel territorio aretino. Per la quarta volta consecutiva l’evento si svolgerà nel mese di luglio, – precisamente giovedì 3 luglio 2025 –, e si svolgerà in concomitanza con “Certe Notti – San Domenico”. La location, infatti, sarà Piazza San Domenico. Una giornata di grande festa per i colori arancioblù.

Come di consueto, la giuria del “Discobolo” è composta da rappresentanze di prestigio provenienti dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dal Coni, dal Panathlon, dal Thevenin e dal CSI stesso.

Categorie e Premiati:

Sportivo/a atleta e società dell’anno:

· Catalani Michele

· Gamberini Federica

Oratorio dell’anno:

· Oratorio di Soci

Sport & Etica:

· Marco Covani

Segreteria dell’anno:

· ASD ARNO CASTIGLIONI LATERINA

Storie da raccontare:

· Aldo Bartolucci

Premio Cerbai – promotore dello sport in Italia:

· Elisa Boncompagni

Spiega la nuova edizione il Presidente del Csi di Arezzo, Lorenzo Bernardini: “Il Discobolo del CSI ha raggiunto la quarta edizione. Quest’anno il premio vede la conferma in quelle categorie in cui il Centro Sportivo Italiano è in prima linea tutti i giorni grazie alle attività di oratori, società sportive e manifestazioni istituzionali. Sarà un momento per premiare coloro che avranno svolto azioni meritevoli nelle varie categorie, aperte non solo a società tesserate con il CSI ma a tutte coloro che operano in dinamiche del territorio aretino, avendo l’iniziativa un carattere legato alla provincia di Arezzo. Ci aspetta una serata ricca di emozioni e testimonianze sportive”.