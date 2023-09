Novità per Villa Ada In arrivo vari interventi

Nelle ultime due sedute di Giunta dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio sono stati approvati due importanti progetti riguardanti il Comune di Bagni di Lucca e facenti parte del più generale progetto "Abitare la Valle del Serchio" e, precisamente, riguardano il rifacimento della Piazza Jean Varraud e il piano terra di villa Ada e contiguo parco. "Due interventi attesi da tempo - commenta con soddisfazione il sindaco Paolo Michelini - che hanno iniziato il loro iter procedurale e che dovrà ora passare per la Giunta Comunale e poi le procedure di affidamento e l’inizio dei lavori, possibilmente entro la fine dell’anno. Questi interventi consentiranno una completa riqualificazione sia della piazza che un iniziale percorso di riqualificazione di Villa Ada riportandola alla fruizione dei cittadini". Per quanto riguarda il progetto di Villa Ada è in arrivo dal Ministero della Rigenerazione un finanziamento a fondo perduto di 1 milone e 100mila, per il restauro e la riqualificazione del piano terra ed il parco annesso, dell’antica Chiesina del Principe a Bagni alla Villa e della piazza del Circolo dei Forestieri al Capoluogo. Altro progetto facente parte del Pinqua è la ristrutturazione della Chiesina del Principe a Bagno alla Villa dove troverà collocazione stabile l’archivio storico comunale.

In un più ampio progetto di rivalutazione del centro del Capoluogo, come informa il sindaco, altri progetti già finanziati o in corso di finanziamento riguardano la sistemazione del piano terra del Circolo dei Forestieri e le adiacenze, il Parco Contessa Casalini, la piazza XI Zona Patrioti ed il giardino sul retro del Comune.

Marco Nicoli