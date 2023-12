Nota dolente la sicurezza. Posizione numero 67

Si sapeva e come ogni anno torna a ricordarcelo la classifica de Il Sole 24 Ore: Lucca e la sua provincia non sono sicure in rapporto alla popolazione residente: il nostro territorio è al 67° posto come giustizia e sicurezza (e perde ben 24 posizioni rispetto al 2022) con l’indice generale di criminalità che ci vede all’80° posto. Addirittura Lucca è all’89° per i furti con strappo, al 104° come furti in abitazione, all’89° per i delitti informatici e all’84° per la mortalità per incidenti stradali. Quanto ai reati per spaccio, va meglio: siamo al 32° posto in Italia, confortanti anche il 20° per le estorsioni e i furti con destrezza (14° posto).

In tema di Affari e lavoro, si registra un crollo con 37 posizioni perse rispetto alla precedente rilevazione (ora siamo al 69° posto assoluto). Vanno bene i lavoratori domestici (17° posto) e male l’imprenditoria giovanile (87° posto), gli infortuni sul lavoro (100° posto) così come la differenza di retribuzione tra uomini e donne (101° posto).

Ricchezza e consumi registrano il miglioramento di una posizione: ora siamo al 42° posto. Va ancora meglio se si guarda alla spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (sesto posto) e alla popolazione con protesti (10° posto)e crediti attivi (19° posto). Non confortano invece l’inflazione (69° posto), i canoni medi di locazione (77° posto) e i tempi medi di vendita del residenziale (99° posto).