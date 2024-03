“Non esiste nessun fascicolo per farne una via comunale”

"È molto grave prendere in giro i cittadini sulla base di fantomatici provvedimenti “già pronti” di cui l’amministrazione comunale non sa assolutamente niente e questo semplicemente perché non esistono!".

Lo dice l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, rispondendo alla posizione del centrosinistra riguardo alla strada di San Concordio.

"Gli abitanti – prosegue Buchignani – di via Mammini hanno chiesto più volte in passato la possibilità di rendere comunale la loro strada, ma non esiste nessun provvedimento ereditato dall’amministrazione Tambellini, né fascicolo o bozza di documento preliminare che istruisca questa trasformazione, perché la passata amministrazione di cui i consiglieri Alfarano, Bianucci, Olivati e Del Greco erano direttamente o indirettamente parte non ha mai espresso agli uffici la volontà di agire in tal senso".

"Da anni – prosegue ancora l’assessore – gli abitanti di via Mammini chiedono questa variazione e se l’amministrazione Tambellini avesse davvero voluto assecondare la richiesta avrebbe avuto tutto il tempo per farlo. È veramente incredibile che chi ha governato dieci anni e non ha mai avuto la minima volontà di trasformare via Mammini in strada comunale oggi debba giustificare in modo così infantile le proprie promesse elettorali irrealizzabili".

Ragion per cui Buchignani chiude ribattendo: “Non esiste nessun fascicolo o bozza di provvedimento lasciato dall’amministrazione Tambellini per la trasformazione di via Mammini in via comunale”.