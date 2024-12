Nile Rodgers e gli Chic. Altro bel colpo del “Summer“

Concerto numero nove (e che concerto) per il Lucca Summer Festival 2025. Nile Rodgers & Chic torneranno a calcare il palco di piazza Napoleone sabato 19 luglio, a distanza di undici anni dalla loro prima presenza, nel 2014. I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di oggi su www.ticketone.it. Un ritorno attesissimo, perché è ancora negli occhi e nelle orecchie di chi c’era proprio quel concerto al Summer, quando la piazza si trasformò in un’unica e grande discoteca all’aperto, nella quale tutti ballavano ai ritmi irresistibili del grande bassista, chitarrista e produttore statunitense, che da cinquant’anni regala successi su successi a sé e ad altri artisti.

Una leggenda: Nile Rodgers è un artista davvero senza pari. Inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, vincitore del Grammy Lifetime Achievement Award e figura chiave nella storia della musica pop, disco e funk. Con Chic ha creato alcuni dei brani più amati di sempre, come “Le Freak” e “Good Times”, che hanno influenzato generazioni di artisti e dato il via alla nascita dell’hip-hop con “Rapper’s Delight” di Sugarhill Gang.

La sua carriera vanta collaborazioni senza tempo con David Bowie (“Let’s Dance”), Madonna (“Like A Virgin”), Diana Ross (“Diana”) e più recentemente con i Daft Punk (“Get Lucky”) e Beyoncé (“Renaissance”), dimostrando una capacità unica di innovare e rimanere sempre al passo con i tempi. Ma Nile non si ferma qui, alla musica: il suo impegno sociale è straordinario. Fondatore della We Are Family Foundation, ha dedicato la sua vita a promuovere la diversità culturale e a sostenere le nuove generazioni che lavorano per un mondo più inclusivo e giusto. Recentemente, ha ricevuto il prestigioso World Economic Forum’s Crystal Award 2024 per il suo impegno contro il razzismo e le disuguaglianze sistemiche.

Nile Rodgers & Chic si aggiungono a un cartellone stellare che già vede protagonisti artisti del calibro di Bryan Adams (27 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Dream Theater (1° luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Till Lindemann (6 luglio, opening Lacuna Coil) Thirty Seconds to Mars (5 luglio). Gli annunci però non sono terminati e almeno un paio di nomi dovrebbero essere comunicati a breve. Intanto, le prevendite hanno raggiunto quota 35mila.

Paolo Ceragioli