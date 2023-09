Nati per Leggere: Corso Gratuito a Lucca per Volontari

Parte il nuovo corso per diventare volontari di “Nati per Leggere”, che vuole riportare al centro della crescita dei bambini proprio la lettura a voce alta fatta dagli adulti, in modo da creare relazione e intimità tra adulto e bambino. Il corso, gratuito, ha lo scopo di far conoscere il programma e le modalità in cui questo prende vita, ma anche i benefici che derivano dalla lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori.

Il corso – aperto fino a un massimo di 25 partecipanti e riservato ai residenti del territorio provinciale di Lucca – si svolgerà in due parti: la prima di formazione a distanza, con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle Csb, della durata di 8 ore, in modo da permettere a tutti i partecipanti di seguire le lezioni. La seconda, invece, coincide con l’incontro conclusivo in presenza, che si svolgerà sabato 2 dicembre dalle 9 alle 18 (con un’ora per la pausa pranzo) nei locali della Biblioteca civica ‘Agorà’ di Lucca. Per partecipare al corso è necessaria la pre-iscrizione (entro il 19 ottobre), richiedendo il modulo all’indirizzo [email protected].