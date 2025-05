MysteryCar 2 . In auto a giugno il gioco di ruolo

Manca meno di un mese alla seconda edizione del grande gioco di ruolo in auto sui luoghi del mistero. Un evento che porterà i partecipanti alla riscoperta di tradizioni, enigmi e antiche leggende, toccando in un fantastico weekend ben 35 Comuni e 4 Province, fra cui Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia. Dopo lo straordinario successo della prima edizione 2024, torna MysteryCar, una caccia al tesoro dark-fantasy in auto che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno nel territorio della Toscana nord-occidentale.

666 furlong al giorno da percorrere nel weekend, sabato e domenica dunque, inseguendo leggende di fantasmi e storie del terrore ed interagendo con strani personaggi più o meno reali interpretati dagli attori della compagnia teatrale Anonima Teatranti che metteranno in scena in alcune location delle vere e proprie rappresentazioni teatrali: i concorrenti dovranno pertanto rapportarsi con streghe della Garfagnana, folletti della tradizione popolare e fantasmi delle leggende toscane, per riuscire a risolvere tutti gli enigmi contenuti nel Diario di Bordo dell’evento, un vero e proprio rompicapo la cui soluzione finale andrà ricomposta passo dopo passo come un gigantesco puzzle dei misteri. Ciascun MysteryTeam dovrà inoltre scegliere una tipologia di MysteryCosplay da interpretare fra le 12 previste dal regolamento. Non esiste un tempo prestabilito e non vince chi prima risolve gli enigmi: l’importante è riconsegnare il Diario di Bordo con le soluzioni al termine di ciascuna giornata dell’evento. È questa MysteryCar 2 - Gli Arcani delle Quattro Terre, seconda edizione del gioco di ruolo live targato Halloween Celebration in forma di caccia al tesoro in auto,con il patrocinio della Regione e Provincia nonché le partnerships di Villa Reale di Marlia, Quattropetroli S.p.A. (società di distribuzione di prodotti petroliferi in Toscana), Club Alfa Toscana, Lucca Comics & Games e Lucca Crea. Scopo del gioco sarà quello di guadagnare più MysteryPoint possibili risolvendo gli enigmi e superando le prove di “coraggio” che si presenteranno lungo il percorso, e che forniranno l’indizio per dirigersi al luogo misterioso successivo. Per info e prevendite:www.mysterycar.it.