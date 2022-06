Murzi in corsa da uomo FdI? Gaffe smentita

Quel manifesto di Fratelli d’Italia con i volti dei propri candidati a sindaco nella provincia di Lucca è apparso come un’etichetta di primogenitura politica. Anche Bruno Murzi infatti, della lista civica Noi del Forte (sostenuta – quello sì – dai partiti di centrodestra) è stato infatti inserito tra i cinque volti-immagine di FdI per la corsa alle imminenti amministrative. Ecco che, alcune ore dopo – e a seguito di una ridda di commenti sui social – è stato lo stesso vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Toscana, Vittorio Fantozzi, a chiarire pubblicamente con un post il "profilo civico di Murzi", e rimarcando il mero sostegno esterno, rimediando così in extremis allo scivolone politico che già aveva fatto gongolare il centrosinistra e agitato le acque anche all’interno della maggioranza. "A Forte dei Marmi Fratelli d’Italia non è presente con le proprie liste – ha precisato Fantozzi – ogni realtà ha le proprie specificità, anche in termini amministrativi; e se funzionano non vale la pena cambiare. Bruno Murzi, un dottore di fama internazionale, con un passato politico diverso dal nostro, cinque anni fa ha creato una lista civica assolutamente trasversale con la quale ha molto ben amministrato il Comune.Per questo noi invitiamo i nostri elettori a sostenere la sua ricandidatura, portata avanti con la lista Noi del Forte - Bruno Murzi Sindaco, nel rispetto del suo profilo civico".