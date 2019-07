Lucca, 28 luglio 2019 - E' morto il prefetto di Lucca Leopoldo Falco: aveva 64 anni. Falco, insediatosi a Lucca il 1° giugno 2019, è morto nel sonno. Choc in città, perché pur nel breve periodo di servizio a Lucca si era già fatto apprezzare per le sue grandi capacità di mediazione.

"Stanotte è deceduto Leopoldo Falco, Prefetto di Lucca. Una persona che da poche settimane aveva preso servizio da noi, ma alla quale già dobbiamo dire grazie, perché presente su ogni tema importante in un ruolo "super partes" come è giusto che sia, senza ingerenze". Queste le parole del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. "Acanto al dolore e all'abbraccio alla famiglia _continua Menesini_ voglio anche dire grazie a questa persona che subito ha amato il nostro territorio e se ne è messo al servizio.

Giusto in questi giorni, infatti, stava facendo vista a tutti i Comuni della provincia".

Falco, nato a Napoli nel 1955, dal 2016 è stato vicedirettore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Dal 2013 al 2016 è stato prefetto di Trapani. Nel 2012 ha presieduto la Commissione straordinaria al Comune di Salemi . Dal 2010 al 2012 è stato capo ufficio di staff Affari legislativi e parlamentari del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Dal 2007 al 2010 è stato Ccpo ufficio staff Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Dal 2007 al 2009 ha svolto il ruolo di presidente della commissione straordinaria al Comune di Parghelia. Dal 2006 al 2007 commissario al Comune di Sezze Romano. Dal 2005 al 2007 è stato capo ufficio staff Innovazione del gabinetto del ministro. Dal 2001 al 2003 capo ufficio staff Innovazione e progettualitàdell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari” Dal 2000 al 2001 è stato responsabile dell’ufficio Semplificazione dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Dal 1986 al 1999 all'ufficio affari legislativi e relazionipParlamentari; ha curato l’attività legislativa relativa alla pubblica sicurezza (1986-1988); al sindacato ispettivo e alle relazioni parlamentari (1989); all’ordinamento della pubblica amministrazione (1990-1999). Dal 1982 al 1985 alla prefettura di Pistoia è stato responsabile delle divisioni III, IV e V (assistenza e lavori pubblici) e capo ufficio di gabinetto.