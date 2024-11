Corpo senza vita nel fiume Serchio. Il ritrovamento sotto al Ponte del Diavolo

Borgo a Mozzano (Lucca), 11 novembre 2024 – Tragedia nella mattinata di oggi, 11 novembre, a Borgo a Mozzano. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel fiume Serchio all’altezza del Ponte del Diavolo. Si tratta di un 54enne. Sul posto sono intervenuti ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco del comando di Lucca, supportati da tre operatori fluviali con due mezzi acquatici per il recupero del corpo. Al momento dell’arrivo dei soccorsi non c’è stato purtroppo nulla da fare per il 50enne. Il medico non ha potuto che constatarne il decesso. Non è escluso che possa trattarsi di suicidio.